Российские полицейские обнаружили бордель в бане имени Дональда Трампа

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили бордель, расположенный в организации под названием «Баня имени Дональда Трампа». Там посетителям предлагали эротический массаж и ряд других услуг. Об этом сообщает издание «47 News».

Кроме того, по этому же адресу находятся «Колбасный цех» и «Гостевой дом Аннино», которые помогали конспирировать деятельность притона.

Организатором оказался 40-летний индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга. Ранее он также привлекался к ответственности за организацию проституции и дачу взяток. Сейчас на него завели новое уголовное дело.

В марте сообщалось, что на Сахалине ранее судимый местный житель с женой организовал бордель и пошел под суд. Мужчина открыл незарегистрированное в установленном законом порядке агентство досуга и разместил в СМИ его рекламу. В свою очередь, его жена арендовала коттедж, в котором супруги организовали бордель и поселились сами. Сама же она работала в качестве администратора для приема звонков клиентов.