Россиянин с женой организовал бордель и пошел под суд

На Сахалине ранее судимый местный житель пошел под суд по обвинению в организации занятий проституцией. Об этом сообщается на сайте УМВД по Сахалинской области.

По версии следствия, 55-летний житель Южно-Сахалинска не позднее 2019 года открыл незарегистрированное в установленном законом порядке агентство досуга и разместил в СМИ его рекламу. В свою очередь, его жена арендовала коттедж, в котором супруги организовали бордель и поселились сами. Сама же она работала в качестве администратора для приема звонков клиентов.

Уточняется, что следствием собрана исчерпывающая база доказательств, подтверждающая причастность россиянина к совершению преступления. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина. Сначала в поле зрения полиции попала уроженка Калининграда, которая вела деятельность по организации сети борделей с проститутками. После этого в деле появился еще один фигурант — владелец квартиры — вице-мэр города.