В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина. Об этом в среду, 5 июня, источник в правоохранительных органах региона сообщил Ura.ru.

По его словам, в ноябре 2018 года в поле зрения полиции попала одна из квартир в Нягани, где уроженка Калининграда вела деятельность по организации сети борделей с проститутками. Для этого она пригласила в город своих знакомых из разных регионов России.

В результате ряда оперативных мероприятий все проститутки были установлены, а организатор борделя задержана. Также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. 31 мая 2019 женщина была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тысяч рублей.

После этого в деле появился еще один фигурант — владелец квартиры — вице-мэр города Виктор Манухин. На данный момент мужчина проходит по делу в качестве свидетеля. В ходе допроса он признал владение жилплощадью, однако заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что там происходит. Кроме того, он не указал в своей налоговой декларации какой-либо доход, полученный от сдачи помещения.

Как сообщил изданию мэр Нягани Иван Ямашев, его подчиненный уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

10 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд признал виновным в мошенничестве бывшего полицейского Андрея Павлова, который предложил свое покровительство хозяйке борделей за денежное вознаграждение. Несмотря на то, что у сотрудника не было таких полномочий, за пять лет женщина отдала ему 4,9 миллиона рублей.

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