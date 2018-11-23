Россиянин оценил 60 борделей и доложил депутату

Житель Санкт-Петербурга практическим путем изучил 60 публичных домов в различных районах города и передал информацию о них депутату Госдумы Михаилу Романову. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».

Парламентарий, в свою очередь, направил данные в региональное управление МВД.

Согласно отчету правоохранительных органов, в половине административно-территориальных единиц Санкт-Петербурга функционируют бордели. Больше всего заведений — 15 — было обнаружено в Выборгском районе.

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На основе собранных местным жителем данных сотрудники полиции составили 168 протоколов об административных нарушениях по статье «Занятие проституцией», а также возбудили несколько уголовных дел. В целом за последние 9 месяцев было выявлено 948 подобных случаев.

В июле в сети появилось видео, на котором сотрудник полиции в Краснодарском крае уговаривает клиента заплатить проститутке за оказанные ею услуги. На кадрах видно, как девушка требует обещанные деньги и говорит, что в противном случае ее уволят.

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