Депутат призвал спасти россиян от одержимости похотью

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку заведений, в которых обучают «техникам любви и секса». Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 6 августа, сообщил пресс-секретарь парламентария.

«Под видом академий, школ и институтов в стране массово и организованно действуют сомнительные организации, которые занимаются фактическим растлением населения, пропагандой промискуитета и извращений», — сказал депутат.

Милонов сравнил подобные организации с «тоталитарными сектами». По его мнению, там людей превращают в «одержимых похотью зомби».

Парламентарий просит генпрокурора провести комплексную проверку подобных заведений в крупных городах страны с целью их последующего закрытия и ликвидации. Также он приступил к созданию поправок к Уголовному кодексу, которые позволят приравнять данный вид деятельности к организации притонов и борделей.

Милонову принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал сексуальные меньшинства. Так, в феврале он выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной ориентации по запаху. Ранее депутат предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.

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