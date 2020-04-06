Россиянин понадеялся на эротический массаж и лишился десятков тысяч рублей

Житель подмосковной Балашихи перевел мошенникам десятки тысяч рублей в надежде попасть на эротический массаж. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В пятницу, 3 апреля, россиянин нашел на сайте эскорт-услуг объявление об эротическом массаже. По указанному в рекламе номеру ответила девушка и сказала, что для получения услуг клиент должен перевести на банковскую карту тысячу рублей.

Затем по этому же номеру ответил другой человек и потребовал оплатить депозит в пять тысяч рублей. Мужчина перевел деньги. Ему перезвонили и сказали, что из-за сбоя в системе перевод будет возвращен, но для этого ему необходимо заплатить еще. В общей сложности клиент лишился более 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который якобы выманил у одинокой москвички 15 миллионов рублей за обещание жениться. Он настоял на том, чтобы будущая невеста доказала его родным свою состоятельность.

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