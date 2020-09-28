Российского отельера убили средневековой пыткой за связь с юной горничной

В Сочи 42-летнего управляющего отелем Дмитрия Голованева убили средневековой пыткой за связь с юной горничной. Об этом сообщает «Блокнот».

Женатый мужчина работал в гостинице, которая принадлежала родителям его несовершеннолетней любовницы. Его избили до смерти, переломав руки и ноги, бросили умирать в придорожной канаве. В Средневековье практиковался такой пыточный способ казни, когда приговоренному ломали конечности и оставляли умирать от болевого шока, кровопотери и обезвоживания, отмечает издание.

О романе отельера и горничной стало известно ее брату, который потребовал от Голованева компенсацию в полтора миллиона рублей за поруганную честь сестры. Он вызвал любовника на встречу и убил. Подозреваемого задержали.

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