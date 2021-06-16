Раскрыты подробности двойного убийства женщин в Новой Москве

Убийцей двух женщин в Новой Москве оказался студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Навруз Жумаев. Подробности раскрытого преступления в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина учился в РУДН на филолога, зарабатывая на жизнь уборщиком. В последнее время у пары случались ссоры и Жумаев неоднократно угрожал 54-летней возлюбленной убийством. В ночь на 15 июня он зарезал женщину, когда та спала, а затем убил дочь и собаку, которые спали в соседней комнате.

Расправившись с семьей, Жумаев похитил документы, вещи и ценности своих жертв, устроил поджог квартиры, желая замести следы, и скрылся. На следующее утро пожарные, приехавшие тушить огонь на улицу Дзержинского в поселении Кокошкино, обнаружили тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские оперативно задержали подозреваемого.