Россиянин зарезал подругу с ее дочерью и спалил квартиру

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, задержан. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Как сообщил Telegram-канал Life Shot, подозреваемый в двойном убийстве был ухажером 54-летней женщины. По словам мужчины, спустя какое-то время она вместе с дочерью стали постоянно его обзывать, из-за чего он потерял голову и зарезал женщин. После этого он спалил квартиру, чтобы избавиться от следов убийства.

Иванова сообщила, что на данный момент местонахождение подозреваемого установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства. Расследование продолжается.

В мае в городе Щелково Московской области глава семьи убил жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. Преступление вскрылось после того, как жильцы почувствовали неприятный запах и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители взломали запертую изнутри дверь в квартиру и нашли тела женщины и детей с множественными ножевыми ранениями и мужчины без видимых повреждений.