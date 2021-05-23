Таксист зарезал отказавшегося уступать ему дорогу россиянина в Петербурге

В Санкт-Петербурге таксист зарезал россиянина, отказавшегося уступать ему дорогу. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает портал 78.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Как уточнили в полиции, конфликт между таксистом и мужчиной, находившимся за рулем Kia Ceed, произошел вечером 22 мая на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе Петербурга. В ходе драки 24-летний водитель такси достал нож и ударил своего 26-летнего оппонента в грудь.

Пострадавшего в состоянии клинической смерти госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где он скончался. Таксиста задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным источника портала в правоохранительных органах, нападавший является гражданином Таджикистана. При этом Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что прежде он уже был судим.

Ранее стало известно, что в Москве таксист угрожал пассажирке из-за отмененного заказа на сумму 220 рублей. По словам россиянки, машину надо было ждать 20 минут, поэтому она отменила заказ. Тогда таксист потребовал заплатить ему, отправив деньги по номеру его телефона, а после отказа начал угрожать женщине.