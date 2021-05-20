Таксист угрожал москвичке словами «вам *****» из-за 220 рублей

В Москве таксист угрожал пассажирке из-за отмененного заказа на сумму 220 рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По словам россиянки, машину надо было ждать 20 минут, поэтому она отменила заказ. Тогда таксист потребовал заплатить ему, отправив деньги на его номер телефона, а после отказа начал угрожать девушке. Как следует из опубликованной переписки, мужчина написал «вам *****», несколько раз оскорбил девушку и пригрозил, что рано или поздно они встретятся.

В приложении-агрегаторе перевозок inDriver, через которое пассажирка совершила заказ, сообщили, что проводят проверку. Там рассказали, что в службу поддержки не поступало сообщения о случившемся, поэтому поездки проверяются по базе данных.

«Как только водитель будет найден, он будет немедленно и навсегда заблокирован в сервисе. Компания готова оказать содействие правоохранительным органам при поступлении соответствующего запроса», — добавили в inDrive.

В апреле в Санкт-Петербурге таксист изрезал пассажира ножом после неудобного вопроса. Водитель начал конфликтовать после того, как спутница молодого человека спокойным тоном спросила, почему «счетчик» включили до начала поездки. Таксиста также рассердило, что пассажир держал в руках открытую бутылку пива, горлышко которой он заткнул пальцем, чтобы не пролить. Он попытался вытащить его из автомобиля с требованием отменить заказ, а после отказа достал нож. В результате пострадавший получил колото-резаные раны головы, лба, темени и затылка.