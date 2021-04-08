Российские таксисты рассказали о своих ритуалах и суевериях в поездках

Каждый третий водитель такси сталкивался с суеверными пассажирами, например, просят поменять маршрут, если перед машиной пробежала черная кошка. При этом сами таксисты также верят в приметы и соблюдают определенные ритуалы на работе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса заказа такси «Ситимобил».

Среди опрошенных работников сервиса более половины (51 процент) считают, что если ругать автомобиль вслух, то он может сломаться. 27 процентов признались, что хранят талисман в машине, еще 19 процентов желают себе хорошего дня перед выходом на смену. 11 процентов не считают заработанные деньги до конца рабочего дня. При этом только десять процентов таксистов назвали себя суеверными.

Меньше всего автомобилисты верят в примету, что лежащий в багажнике трос обязательно приведет к тому, что его придется использовать. Этот ритуал соблюдают только четыре процента респондентов. Десять процентов сообщили, что доверяют гороскопам и могут не выйти на работу, если звезды советуют остаться дома. Некоторые водители также внимательно относятся к первым заказам на смене. Так, часть опрошенных считает, что если первая поездка была отменена, то это повод вернуться домой. Если первый час оказался прибыльным, день будет успешным.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников говорил, что в 2020 году в России на 20 процентов увеличилось число смертельных аварий с участием таксистов.