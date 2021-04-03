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В России выросло число смертей в авариях с таксистами

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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

За последний год в России выросло число смертей в авариях с таксистами. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, передает РИА Новости.

Увеличилось число таких аварий с летальным исходом на 20 процентов, отметил он. Черников добавил, что в целом статистика по инцидентам с машинами такси осталось прежней — показатели такие же, как и были в 2019-2020 годах.

При этом ведомство стало больше фиксировать смертей при подобных столкновениях на дорогах. «Погибают пассажиры», — заявил Черников. По его мнению, необходимо больше следить за организацией работы такси, а также за уровнем профессионализма водителей, оказывающих услуги перевозки.

1 апреля стало известно, что машина Genesis, зарегистрированная на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» и закрепленная за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, попала в ДТП с такси в Москве. Авария произошла в районе Волгоградского проспекта, когда автомобиль передвигался с включенным спецсигналом.

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