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Уснувшая в такси москвичка обвинила водителя в попытке изнасилования

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В Москве местная жительница обвинила таксиста в попытке изнасилования. Она якобы уснула в машине и проснулась, когда мужчина набросился на нее. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам 27-летней девушки, она оттолкнула водителя, вышла из машины и вызвала полицию из дома. На опубликованной записи с камеры наблюдения у подъезда видно, как из такси, поправляя штаны, выходит мужчина, а следом за ним выскакивает пассажирка.

Водитель такси, в свою очередь, заявил, что девушка была пьяна и сама его соблазнила, тогда как у него случилось «помутнение». В процессе у таксиста якобы пропало желание, из-за чего пассажирка расстроилась и ушла.

В ситуации разбирается полиция.

12 января жительница Санкт-Петербурга рассказала, что таксист, который вез ее в аэропорт Пулково, начал в дороге смотреть порнофильм и мастурбировать. Техподдержка сервиса предложила девушке три промокода на скидку и компенсировала стоимость поездки. 14 января еще одна петербурженка назвалась жертвой таксиста — она рассказала, что тоже ехала в аэропорт и мужчина делал при ней неприличные жесты и призывал посмотреть на это.

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