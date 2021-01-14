Еще одна россиянка назвала себя жертвой мастурбировавшего таксиста из Петербурга

Еще одна девушка назвала себя жертвой таксиста из Санкт-Петербурга, который мастурбировал во время поездки. Об этом сообщает Life.

По словам россиянки, 14 декабря она вызывала такси в сервисе «Ситимобил», чтобы доехать до аэропорта Пулково. Водитель ехал медленно, объяснив это скользкими дорогами. Затем он начал задавать девушке вопросы об ее молодом человеке и делать неприличные жесты, призывая ее взглянуть, несмотря на то, что девушка демонстративно отворачивалась.

Недалеко от Пулково таксист остановился, но не смог объяснить, почему не продолжает поездку. Женщине пришлось позвонить другу, после чего водитель поехал дальше.

12 января другая жительница Санкт-Петербурга рассказала, что ехала на такси в аэропорт, и по дороге водитель начал смотреть при ней порно и мастурбировать. Девушка рассказала, что водитель спросил, не торопится ли она, после чего начал задавать личные вопросы, включил со звуком порноролик на телефоне, резко остановился и начал мастурбировать. Она не уточнила, каким образом уговорила таксиста довезти ее до аэропорта.

Пассажирка рассказала, что в техподдержке сервиса такси ей предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки. В компании «Ситимобил» сообщили, что заблокировали водителя без права на восстановление и выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами если клиентка туда обратится.

Позднее стало известно ,что сотрудники таксопарка сами задержали своего коллегу, который смотрел порно и мастурбировал, потому что тот позорит профессию. Они решили сами передать его правоохранительным органам. Обратился ли кто-то в полицию, пока неизвестно.