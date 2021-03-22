Таксист откусил россиянке палец в драке возле ТЦ

В Уссурийске Приморского края таксист укусил женщину за палец — ей пришлось ампутировать фалангу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

По его словам, конфликт произошел возле торгового центра между водителем и мужем пострадавшей женщины. Та вмешалась, когда они начали драться.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, таксиста возмутило, что женщина пыталась сфотографировать номер телефона службы такси, который был размещен на заднем стекле автомобиля.

Ранее жительница Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях о том, как таксист во время поездки в аэропорт начал смотреть порно и мастурбировать. В техподдержке сервиса заказа такси девушке предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки. Компания «Ситимобил» также проверила и заблокировала весь таксопарк, в котором работал водитель.