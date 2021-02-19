Еще одна обматерившая таксиста с криками «вези меня» россиянка попала на видео

Еще одна россиянка обматерила таксиста с криками «вези меня» и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, действие происходит в Туле. Водитель попросил женщину пересесть назад, после чего она устроила скандал, и таксист отвез ее к исходной точке маршрута.

На записи слышно, как пассажирка оскорбляет таксиста словами «тварь ******», а затем говорит: «Ты мразь! Вези меня или что там. Че ты ржешь, урод ******, ты какого *** издеваешься надо мной». Она также указывает, что ей надо через 20 минут быть на работе и она опаздывает, и угрожает таксисту фразой «я тебя сейчас убью, сука».

Таксист в ответ на высказывания женщины смеется, а затем отвечает на оскорбления несколько раз фразой «Всего доброго, хорошего дня вам». На этом запись заканчивается.

Впервые фраза «Вези меня!» от пассажирки такси прозвучала в феврале 2020 года. Тогда в интернете появилось видео из Подмосковья, на котором девушка устроила истерику, избила таксиста кулаками и оскорбила его за отказ продолжать поездку. Она кричала «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут» и пыталась угрожать водителю. Тот в свою очередь спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.