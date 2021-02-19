Россия
 
Последние новости
Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко
Детский омбудсмен заявила о росте сексуального насилия в сиротских учреждениях
«Турецкий черт» едва не опрокинул поднос на Кадырова
Украинскому премьеру предложили извиниться за провал вакцинации
Стали известны планы Лукашенко на переговоры с Путиным
Обвиняемого в педофилии нашли мертвым в московском СИЗО
Певица дала отпор обругавшим ее за попытку скрыть лишний вес фанатам
Слабый рубль поможет российскому бюджету получить миллиарды долларов
Раскрыты причины поломки геймпадов PlayStation 5
Эксперты обозначили реальные сроки возобновления полетов между Россией и Египтом
Новости партнеров
Прослушать новость

Еще одна обматерившая таксиста с криками «вези меня» россиянка попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Еще одна россиянка обматерила таксиста с криками «вези меня» и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, действие происходит в Туле. Водитель попросил женщину пересесть назад, после чего она устроила скандал, и таксист отвез ее к исходной точке маршрута.

На записи слышно, как пассажирка оскорбляет таксиста словами «тварь ******», а затем говорит: «Ты мразь! Вези меня или что там. Че ты ржешь, урод ******, ты какого *** издеваешься надо мной». Она также указывает, что ей надо через 20 минут быть на работе и она опаздывает, и угрожает таксисту фразой «я тебя сейчас убью, сука».

Таксист в ответ на высказывания женщины смеется, а затем отвечает на оскорбления несколько раз фразой «Всего доброго, хорошего дня вам». На этом запись заканчивается.

Впервые фраза «Вези меня!» от пассажирки такси прозвучала в феврале 2020 года. Тогда в интернете появилось видео из Подмосковья, на котором девушка устроила истерику, избила таксиста кулаками и оскорбила его за отказ продолжать поездку. Она кричала «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут» и пыталась угрожать водителю. Тот в свою очередь спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще одна россиянка с криками «Вези меня!» обматерила таксиста и попала на видео
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Еще одна кричавшая «Вези меня!» в такси россиянка попала на видео