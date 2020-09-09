Еще одна кричавшая «Вези меня!» в такси россиянка попала на видео

t.me

Еще одна россиянка, жительница Тюменской области, пыталась заставить таксиста начать поездку криками «Вези меня!» и угрожала в противном случае испортить ему машину. Видео конфликта публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале в среду, 9 сентября.

Судя по видео, водитель пытался спокойно объяснить пассажирке причину, почему он не может начать поездку. Из его слов следует, что женщина вызвала такси по тарифу, который не включает детское кресло, в связи с чем он не стал выполнять заказ (правила дорожного движения не позволяют возить детей до 11 лет на обычном пассажирском сиденье — прим. «Ленты.ру»). Однако россиянка все равно требовала: «Вези меня, [или] я р*****у [разобью] сейчас машину!»

После этих слов женщина начинает бить ногами по спинке кресел. Водитель пытается ее остановить, но женщина спокойным голосом повторяет: «Вези меня, я сказала». Чем закончился конфликт, неизвестно. Издание обратилось за комментарием в службу «Яндекс.Такси».

Ранее аналогичный случай произошел в Подмосковье. 12 февраля в сети появилось видео, на котором девушка в истерике побила таксиста кулаками и оскорбила его из-за отказа ее продолжать поездку. Героиня ролика кричала на водителя и требовала: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пыталась угрожать водителю. Тот в свою очередь спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.