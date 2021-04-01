Россиянка пропала на пять дней после поездки на такси

В Екатеринбурге женщина пропала на пять дней после того, как совершила поездку на такси в неизвестном направлении. Ее живой и здоровой нашли сотрудники уголовного розыска. Об этом порталу Znak.com рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

38-летняя россиянка Зульфия Шайхулова пропала 26 марта после поездки на такси. Оперативникам удалось установить компанию-перевозчика и водителя. Он рассказал, что довез женщину до ее дома и высадил во дворе. По его словам, она была «навеселе, но вполне адекватная и не попавшая ни в какую криминальную историю». Однако после поездки Шайхулова перестала выходить на связь и появляться в социальных сетях.

Пресс-секретарь полиции предположил, что женщина перестала выходить на связь после ссоры со своей сестрой во время вечеринки, откуда она уехала на такси. По предварительной информации, родственницы повздорили из-за мужчин. Шайхуловой вызвали такси, она уехал, после чего ее пять дней не могли найти. К ее поискам подключили волонтеров и 20 оперуполномоченных. Сейчас сотрудники полицию опрашивают россиянку, чтобы выяснить более точные обстоятельства истории, которая с ней произошла.

Ранее животновод из Тувы Айдаш Сарыглар провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону, который не разрядился несмотря на мороз. К поискам россиянина подключили снегоходы и лошадей. Сарыглар выходил на связь по телефону два раза в день, пытаясь описать местность. Спасатели использовали беспилотники с тепловизорами. Мужчина все это время ничего не ел, а только жевал снег.