Девушка получила тайное послание от пропавшей полтора года назад подруги

Жительница США получила тайное послание от своей подруги, которая пропала полтора года назад. В тексте письма, подробности которого не раскрываются, школьница рассказала о желании нанести себе повреждения. Об этом сообщает Fox 13.

Дафна Уэстбрук пропала в октябре 2019 года после того, как не вернулась из поездки со своим отцом. С тех пор власти штата Теннесси разыскивают семью, полагая, что отец накачал наркотиками и увез против воли 17-летнюю девочку. Он мог остаться недовольным решением суда, по которому ему было разрешено видеться с дочерью лишь по выходным.

По данным полиции, Джон Уэстбрук мог увезти девочку на запад страны, где у него есть связи. В настоящее время ему предъявлено обвинение в похищении, однако мужчина все еще на свободе.

Генеральный прокурор штата Теннесси Нил Пинкстон заявил, что отец буквально кормил девочку различными наркотиками, именно из-за этого она может быть привязана к нему. В настоящее время местонахождение семьи все еще неизвестно.

В феврале сообщалось, что житель Сан-Франциско зашел в собственную квартиру и пропал при загадочных обстоятельствах. Жилище он не покидал, и именно это обстоятельно нанятый семьей частный детектив считает самым странным.