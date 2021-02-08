Пропавшую школьницу нашли в квартире 37-летнего россиянина

В Санкт-Петербурге пропавшую 13-летнюю школьницу полицейские нашли в квартире 37-летнего мужчины. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, девочка удерживалась в квартире на Пискаревском проспекте. Хозяин задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. По данным правоохранителей, аналогичное преступление было совершенно подозреваемым в отношении еще одной девочки.

19 января сообщалось, что в Петербурге один из четырех фигурантов уголовного дела о педофилии найден мертвым в СИЗО «Кресты-2». Обвиняемый покончил с собой. В мае 2020 года полицейские поймали группу местных жителей по подозрению в насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, четверо обвиняемых в течение нескольких лет устраивали вечеринки с участием детей в саунах и на съемных квартирах. В СМИ фигурантов дела назвали «клубом педофилов».