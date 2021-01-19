Члена «клуба педофилов» нашли мертвым в СИЗО «Кресты-2» Петербурга

В Санкт-Петербурге один из четырех фигурантов уголовного дела о педофилии найден мертвым в СИЗО «Кресты-2». Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обвиняемый покончил с собой.

В мае 2020 года полицейские поймали группу местных жителей по подозрению в насилии над несовершеннолетними. По версии следствия, четыре обвиняемых в течение нескольких лет устраивали с детьми вечеринки в саунах и на съемных квартирах. В СМИ фигурантов дела называли участниками «клуба педофилов».

В их отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 3 статьи 135 («Развратные действия»), части 3 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») УК РФ.

По данным издания, среди задержанных были участник морских научно-исследовательских походов, лидер рок-группы, инженер и охранник парковки, которого и нашли мертвым в изоляторе.