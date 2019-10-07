Школьница пропала на девять месяцев и объяснила отсутствие «взрослой жизнью»

В Санкт-Петербурге пропавшая девять месяцев назад старшеклассница сама вернулась домой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девушка 2004 года рождения ушла из дома вечером 31 декабря 2018 года, на тот момент ей было 14 лет. Родителям она соврала, что хочет поздравить подругу. Когда юная петербурженка не вернулась, они отправились в полицию писать заявление о ее пропаже прямо в новогоднюю ночь.

Как выяснилось, девушка прихватила с собой документы: российский паспорт, свидетельство о рождении и два заграничных паспорта — действующий и недействительный. Школьница оставила дома записку с просьбой не волноваться о ее судьбе.

Старшеклассницу разыскивали полицейские и волонтеры. Через некоторое время ее уже не чаяли найти живой, и Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

4 октября 2019 года подросток вернулась в квартиру к родителям. Она объяснила, что все это время «вела взрослую жизнь»: работала в заведениях общественного питания и сама снимала себе жилье.

Представители СК утверждают, что планируют пообщаться с девушкой и ее семьей, чтобы изучить условия ее жизни с родителями и понять причины ухода. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось о подростке из Малайзии, который потерялся в Сингапуре и несколько дней бродил по улицам города-государства, не решаясь попросить у прохожих помощи. Юноше удалось растянуть деньги, которые у него с собой были, на еду на восемь дней, он питался только рисом с тофу из уличных лавок.

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