Подросток десять дней бродяжничал в чужой стране из страха спросить дорогу

В Сингапуре подросток потерялся и несколько дней бродил по улицам, не решаясь попросить у прохожих помощи. Об этом сообщает информационный портал Coconuts.

Приехавший из Малайзии к другу 18-летний юноша 26 декабря отправился пообедать в одиночестве и заблудился. Он не помнил адрес приятеля, не взял с собой телефон и паспорт и из-за застенчивости не решался попросить помощи у местных жителей. «Я стеснительный человек. Я не знаю, какие люди сингапурцы, поэтому не решился поговорить с ними или попросить телефон, чтобы позвонить», — признался юноша. Когда он не вернулся домой, его друг поднял тревогу.

С собой у него было всего 50 сингапурских долларов (около 2,5 тысячи рублей). Юноше удалось растянуть деньги на еду на восемь дней, он питался только рисом с тофу из уличных лавок. Малайзиец ходил в общественные туалеты в кафе и торговых центрах и спал во дворах. В последние два дня своих скитаний он пару раз просил прохожих дать ему денег, но не решался признаться, что потерялся.

Юношу спасла старушка, заметившая одинокого и исхудавшего малазийца в парке. Она спросила его, не тот ли он потерявшийся подросток. Он ответил утвердительно, и женщина отвела его к другу, а затем посадила на автобус до дома.

Подросток признался, что раньше собирался работать в Сингапуре, но теперь не хочет возвращаться туда некоторое время из-за «травматичного опыта».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!