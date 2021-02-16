Мужчина зашел в собственную квартиру и пропал при загадочных обстоятельствах

Житель Сан-Франциско зашел в собственную квартиру и пропал при загадочных обстоятельствах. Квартиру он не покидал, однако найти американца не могут уже более месяца, сообщает Mission Local.

9 января камеры зафиксировали, как 50-летний Кристофер Войтель заходит в квартиру. Далее о его судьбе ничего не известно, при этом мужчина в дальнейшем не попадал в объективы ни одной из камер, установленных внутри дома и поблизости от него. Полицейские, обыскавшие жилье американца, подтвердили, что входная дверь была заперта изнутри.

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Последнее сообщение, которое отправил Войтель, было адресовано его племяннице. В нем мужчина просил передать его сестре, чтобы та срочно проверила сообщения. По словам родственников, в последнее время Войтель вел себя странно: писал необычные посты в соцсетях, жаловался на ощущение небезопасности из-за штурма Капитолия, просил денег, рассуждал о побеге в горы. При этом несколько лет он не работал, страдая от депрессии.

Знакомые мужчины рассказали, что не так давно он познакомился с бездомным по имени Буд, который увлекался оккультизмом и сатанизмом. Менее чем за двое суток до исчезновения Войтеля Буд заходил к нему в квартиру, уйдя на следующий день. Знакомые американца считают, что именно бездомный должен стать ключом к тайне исчезновения мужчины. Кроме того, в ночь перед пропажей Войтель написал своему знакомому, чтобы тот не приходил к нему.

Сам Буд уже после произошедшего заявил, что его приятеля застрелили во время ограбления. Бездомный якобы имеет экстрасенсорные способности и с помощью них увидел, как американца убили, завернули в пластик и вынесли из дома. Частный детектив, которого наняла семья пропавшего, утверждает, что самое странное обстоятельство — это то, что Войтель не выходил из квартиры.