Женщина пять дней выживала в засыпанном снегом автомобиле и спаслась

В американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, пожилая женщина несколько дней не могла выбраться из своего автомобиля после сильного снегопада. Об этом сообщает WNYW.

Пожарные обнаружили и выкопали засыпанный снегом минивэн Honda 77-летней Джанет Вуд (Janet Wood) в одном из городских парков. Женщине пришлось выживать в нем в течение пяти дней. Несмотря на это, она смогла обойтись без медицинской помощи.

Американка оказалась заблокирована внутри автомобиля после бури, во время которой в Ньюарке выпало более 30 сантиметров снега. У Вуд нет дома, поэтому она ночует в своем автомобиле, снимая номер в мотеле лишь в самые холодные дни.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния нашли пропавшую женщину, которая провела в засыпанном снегом автомобиле несколько дней. Она выдержала сильнейшие морозы, когда температура воздуха опускалась до минус 34 градусов по Цельсию.