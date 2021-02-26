Домашний кот сбежал от хозяйки и вернулся через 14 лет

В Великобритании сбежавший от хозяйки домашний кот вернулся спустя 14 лет. Об этом сообщает портал UPI.

51-летняя Мэнди Прайор рассказала, что ее кот по кличке Таз выскочил из дома через открытое окно в ванной комнате. Семья повсюду искала питомца и расклеивала объявления о его пропаже, но все было напрасно. Даже после переезда в другой район графства Дорсет, Англия, Прайор не переставала разыскивать кота.

В конечном счете женщина утратила надежду найти своего любимца. «Проходят месяцы, затем годы, и ты перестаешь надеяться, что когда-либо увидишь его снова», — говорит она. В 2021 году Прайор просматривала в Facebook фотографии найденных волонтерами пропавших животных и на одном из снимков узнала Таза.

Выяснилось, что кота обнаружили возле дома, в котором раньше жила Прайор. Соседи заметили бездомное животное и несколько лет подкармливали его. Недавно местный житель Крис Уорд увидел, что кот болен, и отнес его Хилари Форд, работнице благотворительной организации, занимающейся спасением бездомных котов.

Сотрудники организации выявили у Таза обезвоживание и инфекцию в пасти из-за гнилых зубов. Форд разместила пост в Facebook, прикрепив снимок кота, который и увидела Прайор. В феврале Таза вылечили от инфекции и отдали хозяйке.

«Так здорово, что он вернулся домой, — отметила Прайор. — Таз в полном порядке, правда, теперь он много спит, ведь он уже старичок. Хотя некоторые его повадки не изменились, несмотря на то, что ему уже много лет».

Ранее сообщалось, что в английском городе Ланкашир слепой домашний кот по кличке Декстер вернулся к своей владелице спустя 11 лет скитаний. Хозяйка восхитилась тем, что питомцу удалось дожить до 16 лет, и пообещала обеспечить ему спокойную и счастливую старость.