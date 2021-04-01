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Машина Дмитрия Пескова попала в аварию с такси

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Машина Genesis, зарегистрированная на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» и закрепленная за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, попала в ДТП с такси в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в транспортом комбинате и МВД.

Песков в беседе с изданием подтвердил, что машина попала в аварию. «Все целы, меня в ней не было», — уточнил он. Советник управляющего делами президента Елена Крылова заявила, что информацию о пассажирах автомобилей транспортных комбинатов УДП не предоставляет.

По словам источников издания, авария произошла в среду, 31 марта, в районе Волгоградского проспекта. Автомобиль передвигался с включенным спецсигналом. В результате аварии у машины повреждены пассажирская дверь, крыло, бампер и ось заднего колеса. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2020 года в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с машиной вице-премьера Алексея Оверчука. В момент ДТП он находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель отечественного автомобиля, выехавший на разделительную полосу, по которой двигался Оверчук.

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