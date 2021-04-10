Таксист изрезал россиянина ножом после неудобного вопроса

В Санкт-Петербурге таксист изрезал пассажира ножом после после заданного ему неудобного вопроса. Об этом пишет местное издание «Мегаполис».

Инцидент произошел на Невском проспекте в ночь на пятницу, 9 апреля. Россиянин по имени Алексей с девушкой сел в такси у Гостиного двора. По его словам, водитель начал конфликтовать после того, как спутница молодого человека спокойным тоном спросила, почему он включил «счетчик» до того, как началась поездка. «Он в ответ начал матом орать. Мол, какая тебе разница, не нравится — выходи», — рассказал петербуржец.

Кроме того, таксиста рассердило, что пассажир держал в руках бутылку с пивом, горлышко которой он заткнул пальцем, чтобы напиток случайно не разлился. Водитель выскочил из машины и начал вытаскивать Алексея из автомобиля с требованием отменить заказ. Молодой человек отказался выходить из машины, заявив, что отказаться от поездки следует таксисту.

После этого таксист открыл водительскую дверь и достал нож. Алексей вышел из машины, на улице между ними завязалась потасовка, в финале которой пассажир стукнул ногой по двери, в ответ водитель пустил в ход нож. Петербуржец получил множественные колото-резаные раны головы, лба, темени и затылка. В больнице ему наложили швы. Мужчина обратился в полицию.

Ранее в Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку. Женщина рассказала правоохранителям, что возвращалась с корпоратива и вызвала такси через приложение неподалеку от станции метро «Белорусская». Она указала домашний адрес и села в машину, однако заснула в дороге, так как «была пьяна». По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.