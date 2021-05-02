Российский таксист спутал спящего клиента с трупом и привез его в полицию

Российский таксист привез в полицию спящего клиента, спутав его с трупом. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает Е1.RU.

Согласно материалу, водитель обратился к правоохранителям, поскольку посчитал, что вызвавший машину мужчина заснул и скончался. Таксист сообщил сотрудникам, что на заднем сиденье его автомобиля находится труп.

Однако, по словам полицейских, им удалось разбудить пассажира, после чего тот отправился домой. Отмечается, что запрещенных веществ при мужчине обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года сотрудники железной дороги на станции Чайфорд-Хандрет между Лондоном и городом Саутенд-он-Си в Англии перепутали принимавшего солнечные ванны нудиста с трупом. Обходчики заметили ноги лежавшего возле железнодорожных путей обнаженного человека. Мужчина не подавал признаков жизни, поэтому работники вызвали транспортную полицию.



