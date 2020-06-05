Железнодорожные обходчики приняли загорающего нудиста за труп

Сотрудники железной дороги на станции Чайфорд-Хандрет между Лондоном и городом Саутенд-он-Си в Англии перепутали принимавшего солнечные ванны нудиста с трупом и вызвали полицию. Об этом сообщает BBC News.

В понедельник, 1 июня, обходчики заметили ноги лежавшего возле железнодорожных путей человека. Мужчина не подавал признаков жизни, поэтому сотрудники железной дороги вызвали транспортную полицию.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 35-летнего мужчину, который загорал в обнаженном виде. Температура воздуха в этот день достигала 25 градусов Цельсия.

«Позвольте мне прояснить, что железная дорога — не место, чтобы загорать. Пожалуйста, держитесь подальше от путей», — обратился к нарушителю представитель железной дороги.

Ранее сообщалось, что полицейские из австралийского штата Квинсленд прибыли по сообщению о трупе, нашли на обочине трассы реалистичную секс-куклу и несколько часов вели расследование. Они временно перекрыли дорогу и выставили оцепление на месте происшествия.

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