Полиция приняла секс-куклу за жертву убийцы и несколько часов вела расследование

Полицейские из австралийского штата Квинсленд прибыли по сообщению о трупе, нашли на обочине трассы реалистичную секс-куклу и несколько часов вели расследование. Об этом сообщает издание Daily Star.

Утром 15 мая неизвестные сообщили в полицию об обнаружении тела на обочине дороги в шести километрах от города Боуэн. Полицейские приехали к указанной точке, временно перекрыли дорогу и выставили периметр на месте происшествия.

Через несколько часов судебные эксперты установили, что завернутое в одеяло тело оказалось секс-куклой, причем, настолько реалистичной, что полицейские приняли ее за жертву убийцы. Согласно инструкции, куклу звали Наоми. После этого полицейские покинули предполагаемое место преступления.

Рядом с куклой были найдены брызги крови животного, ткани мозга животного, два предмета женского нижнего белья, пара мужских трусов, один носок и инструкция от Наоми.

«Офицеры продолжат расследование, чтобы установить происхождение куклы», — сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов поделились новостью о странной находке на своей странице в Facebook. Несколько пользователей соцсети предположили, что кто-то мог оставить секс-куклу на обочине дороги в качестве розыгрыша. Другой комментатор отметил, что, возможно, на этом месте праздновали мальчишник или девичник, но что-то пошло не так, как планировалось.

Другой пользователь добавил: «Предполагаю, что кто-то наблюдает за этим и ликует. Рад, что их розыгрыш принес им 15 минут славы». Еще один подписчик заметил, что о 15 минутах славы речи идти не может, пока те, кто подбросил куклу, не раскроют свои личности.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Техас считает, что их спасла от развода говорящая секс-кукла по имени Камила. Супруги называют Камилу членом полиаморной семьи и носят ее с собой, когда ходят в ресторан.

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