Россиянин отказался платить таксисту 206 рублей и стал размахивать ножом

В Новосибирске пассажир отказался платить таксисту за поездку 206 рублей и стал размахивать ножом. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 6 июня. Когда поездка закончилась, россиянин заявил, что у него нет денег, и предложил водителю подняться за оплатой к нему домой.

«Нет у меня никакого залога кроме телефона. Ботинки оставить?!» — возмутился пассажир, на это водитель ответил, что без оплаты не уедет. После нескольких минут спора мужчина достал нож и начал им размахивать с криками «Видит бог, я этого не хотел. Двери открой или сейчас чиркну!»

После этого водитель разблокировал двери, и пассажир выбежал на улицу. Очевидцы сообщили, что по данному факту было написано заявление в полицию.

В мае таксист в Петербурге зарезал мужчину, отказавшегося уступать ему дорогу. 24-летний водитель такси достал нож и ударил своего 26-летнего оппонента в грудь. Пострадавшего в состоянии клинической смерти госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где он скончался. Таксиста задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.