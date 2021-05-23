Появилось видео смертельной драки водителей в Петербурге

Произошедшая в Санкт-Петербурге драка таксиста и россиянина, отказавшегося уступать ему дорогу, в результате которой последний погиб от ножевого ранения, попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившихся в сети кадрах видно, как один мужчина повалил второго на землю.

По данным издания, у погибшего россиянина через месяц должна была состояться свадьба. В сервисе «Ситимобил» пообещали помочь семье погибшего. Его представители также подчеркнули, что уже заблокировали таксиста.

О том, что в Петербурге таксист зарезал мужчину, отказавшегося уступать ему дорогу, сообщалось ранее в воскресенье, 23 мая. Смертельная драка произошла вечером 22 мая на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе Петербурга. В ходе конфликта 24-летний водитель такси достал нож и ударил своего 26-летнего оппонента в грудь.

Пострадавшего в состоянии клинической смерти госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где он скончался. Таксиста задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным источника в правоохранительных органах, нападавший является гражданином Таджикистана.