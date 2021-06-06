Россияне стали получать больше чаевых

Средний размер чаевых у россиян в 2021 году стал самым большим за последнее пятилетие. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, передает РБК в воскресенье, 6 июня.

Сотрудники отелей в среднем получали около 300 рублей чаевыми в 2016 году, 250 рублей — в 2019 году, а в 2021-м — 430 рублей. Чаевые таксистов выросли с 70 рублей в апреле 2020-го до 110 рублей, чаевые курьеров увеличились со 105 рублей до 140 рублей. Работники баров и ресторанов стали получать чаевыми в среднем 240 рублей, при этом в 2016-м средний размер чаевых составлял 165 рублей.

Согласно опросу, чаще чаевые оставляют в ресторанах и барах — 30 процентов респондентов делают это регулярно, 40 процентов оставляют чаевые время от времени. Таксистам всегда оставляют чаевые 12 процентов опрошенных, 45 процентов дают на чай периодически. Курьерам регулярно оставляют деньги 11 процентов респондентов, 31 процент — время от времени.

В марте российская стюардесса частного лайнера назвала сумму крупнейших чаевых за работу. По ее словам, самое большое вознаграждение составило две тысячи долларов, самые мелкие чаевые — сто долларов.