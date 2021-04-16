Официантка облила подливкой гостью среди свадьбы и получила чаевые от невесты

Некогда работавшая официанткой пользовательница TikTok рассказала, как случайно пролила подливку на мать жениха на свадьбе и внезапно получила чаевые от невесты. Ролик с рассказом она выложила на своем аккаунте.

Тиктокерша с ником @chloe_beeee из английского города Кендел, графство Камбрия, несколько лет назад подрабатывала официанткой, но долго не задержалась в профессии, так как была и остается очень неуклюжей. Один раз ей довелось работать на свадьбе. Когда будущая блогер обслужила мать жениха, она выронила соусник с подливкой прямо ей на колени, на белое платье.

«Подливка была горячей, она была буквально везде и, слава богу, она не обожгла гостью», — рассказала @chloe_beeee. Женщине пришлось срочно ехать домой переодеваться, благо она жила недалеко.

Официантка очень переживала, что испортила паре свадьбу, и плакала в углу, когда к ней подошла невеста. Она пожала руку ошарашенной девушке, поблагодарила ее и отметила, что свекрови не стоило надевать белое на свадьбу. Невеста вручила @chloe_beeee 55 фунтов стерлингов (5,7 тысячи рублей) в качестве чаевых. Тиктокерша утверждает, что они до сих пор здороваются, если случайно встречаются на улице.

Менее чем за сутки ролик @chloe_beeee набрал более 650 тысяч просмотров. Комментаторы шутливо интересовались, не вручила ли невеста чаевые до того, как произошел инцидент с соусником.

Ранее в сети раскритиковали свекровь, которая надела на свадьбу сына белое платье, расшитое камнями. «Ее платье больше похоже на свадебное, чем наряд невесты», — возмутились комментаторы.