Свекровь надела на свадьбу сына платье как у невесты и была обругана в сети

Свекровь надела на свадьбу сына платье как у его невесты и была обругана пользователями сети. На размещенный на портале Reddit пост анонимного автора обратили внимание журналисты The Sun.

На опубликованном снимке невеста одета в белый подвенечный наряд с короткими рукавами. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в белом платье похожего фасона, расшитом камнями. Ее образ дополнили браслеты в виде цепей.

Из содержания материала неизвестно, разозлилась ли невеста на выбор наряда матери своего жениха, однако пользователи сети раскритиковали свекровь за ее поступок.

«Поздравляю, вы оттолкнули сына на всю жизнь!», «Ее платье больше похоже на свадебное, чем наряд невесты», «Это неприемлемо», «Неуважительная, безвкусная, ревнивая и неуверенная в себе дешевка», «Это платье слишком откровенное для свекрови», — высказывались они.

Ранее в марте свекровь пренебрегла просьбой невесты в выборе наряда на свадьбу и обидела ее. Согласно материалу, девушка попросила мать своего мужа не надевать наряды розового, бежевого и белого цветов, так как эти цвета будут на платье невесты. «Я несколько месяцев назад предупредила ее об этом. Я даже перечислила ей оттенки, которые подойдут к цвету ее лица. Однако она решила меня не слушать и выбрала себе два наряда — розовый и белый», поделилась героиня.