Свекровь пренебрегла просьбой невесты в выборе наряда на свадьбу и обидела ее

Свекровь проигнорировала просьбу невесты, скопировала ее платье и испортила свадьбу. Соответствующий пост появился на Reddit.

Согласно материалу, девушка попросила мать своего мужа не надевать наряды розового, бежевого и белого цветов, так как эти цвета будут на платье невесты. «Я несколько месяцев назад предупредила ее об этом. Я даже перечислила ей оттенки, которые подойдут к цвету ее лица. Однако она решила меня не слушать и выбрала себе два наряда — розовый и белый», поделилась героиня.

По словам невесты, свекровь звонила многим родственникам, чтобы узнать их мнение по поводу ее платьев. Большинство из них отговаривали ее, объясняя, что она поступает неуважительно. «В ответ на это она кричала на них и говорила, что это не обсуждается, и вешала трубку», — добавила девушка.

Жених успокоил героиню материала и пообещал ей, что запретит своей матери приходить на свадьбу в неподходящем наряде.

Пользователи рассердились на поступок свекрови и поддержали невесту в комментариях. «Пусть надевает, что хочет, и сидит дома», «Это глупо», «Я тебя понимаю, моя свекровь пришла на свадьбу в черном платье, шляпе с вуалью, перчатках и птичьей клеткой на голове», «Боже, зачем свекрови создают нам столько проблем», «Скажи ей неверный адрес церемонии», — писали они.

Ранее в феврале свекровь скопировала свадебное платье невесты сына и опозорилась. На размещенном в сети снимке невеста одета в белый подвенечный наряд без бретелей и с поясом, украшенным драгоценными камнями. Ее образ дополнила белая фата. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в точно таком же платье, но без фаты.