Невеста выбрала «платье мечты» как у своей родственницы и подставила ее

Фото: страница That's It I'm Wedding Shaming в Facebook

Невеста выбрала «платье мечты» как у своей родственницы, подставила ее и испортила ей праздник. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание журналисты The Sun.

Женщина объяснила, что она поделилась фотографиями двух свадебных платьев с будущей женой своего брата. Также она попросила невестку не выбирать подобные наряды, поскольку не хотела выглядеть так, будто она ее «скопировала». Дело в том, что ее свадьба запланирована на несколько месяцев позже их торжества. «Я послала ей снимки своих платьев, чтобы она точно знала, каких моделей ей стоит избегать. Одно из них я собиралась надеть днем, а второе — вечером», — сказала героиня.

По словам женщины, невестка проигнорировала ее просьбу и попросила модельера сшить платье, дизайн которого представлял собой комбинацию двух ее нарядов. «Она скопировала мои платья! Я киплю от злости, это была моя мечта, а теперь она ее разрушила. Сегодня я испытала новую степень ярости, о существовании которой я даже не подозревала», — поделилась она.

Пользователи сети принялись успокаивать героиню в комментариях под публикацией. «Не переживай, я думаю, что они не настолько похожи. Я имею в виду, что во всех свадебных нарядах есть сходство», «По моему опыту, люди обращают внимание на платье лишь на секунду, их основное внимание обычно сосредоточено на самой невесте», «Зато у вас есть свой собственный стиль», — писали они.

В ноябре 2020 года невесту подняли на смех за лишающее возможности двигаться платье. На опубликованном в сети снимке невеста позировала в белом полностью облегающем силуэт наряде. Подписчики сообщества раскритиковали ее платье и решили, что его фасон лишает девушку шанса нормально двигаться.