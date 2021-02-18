Свекровь скопировала свадебное платье невесты сына и опозорилась

Свекровь надела на свадьбу сына платье как у его невесты и подверглась критике в сети. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенном в сети снимке невеста одета в белый подвенечный наряд без бретелей и с поясом, украшенным драгоценными камнями. Ее образ дополнила белая фата. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в точно таком же платье, но без фаты.

«Этот кадр появился в местной газете, где богатые люди хвастаются своими дорогостоящими вечеринками. В статье напечатали наши имена, а потом кто-то подписал там: "Когда твоя свекровь тебя ненавидит"», — пожаловалась невеста.

Пользователи сети высказали свое недовольство и опозорили свекровь в комментариях. «Я бы приказал охране вышвырнуть ее вон», «Это неуважительно», «Зачем надевать свадебное платье на свадьбу сына, если ты не хочешь выйти за него замуж?», «Это странно и грубо», «Как сообщить кому-то, что ты его ненавидишь, не говоря об этом вслух», — писали они.

В январе невеста выбрала «платье мечты» как у своей родственницы и подставила ее. Героиня объяснила, что она поделилась фотографиями двух свадебных нарядов с будущей женой своего брата. Также она попросила невестку не выбирать подобные платья, поскольку не хотела выглядеть так, будто она ее «скопировала». Однако родственница проигнорировала ее просьбу и попросила модельера сшить платье, дизайн которого представлял собой комбинацию двух ее нарядов.