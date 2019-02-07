Неподобающее платье свекрови на свадьбе шокировало невесту

Невеста, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала про неподобающее платье свекрови, которое та подобрала на свадьбу. На пост, опубликованный в Facebook, обратило внимание издание The Mirror.

Девушка разместила снимок платья свекрови и спросила у пользователей сети, «не настолько ли это ужасно», как кажется ей. «Пожалуйста, скажите мне, что это правда полный кошмар, и я не делаю из мухи слона из-за слишком белого платья», — добавила она в комментариях.

По словам невесты, свекровь пришла в ярость, когда она с возлюбленным попыталась подобрать женщине наряд для свадьбы подходящего цвета. Они предложили на выбор пять различных цветов, стараясь отнестись к подбору одежды позитивно.

Будущая семья прошлась с женщиной по магазинам, чтобы подобрать идеально подходящую вещь, но им это не удалось. Позднее невеста получила от свекрови сообщение. Та заявила, что самостоятельно купила платье, и отказалась показывать его дизайн.

Невеста увидела платье случайно, когда младшая сестра жениха сделала в нем фотографию. На кадре было элегантное платье со шлейфом светлых тонов и еле заметным цветочным принтом.

После свекровь заявила, что не намерена одеваться в те же тона, что и подружки невесты, поскольку персиковые тона ей не идут. «Такое ощущение, что я вас всех позорю, и поэтому кто-то должен выбирать мне платье, будто я ребенок», — написала она.

Пользователи сети поддержали невесту. Они заявили, что никто не смеет надевать одежду белого цвета на свадьбу, поскольку это проявление неуважения. Другие назвали поступок свекрови дерзким. В результате все комментаторы сошлись во мнении, что подобранное для торжества платье — неуместно.

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