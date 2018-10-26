Невесты вступили в брак в горящих платьях

Видео: SWNS TV

В американском городе Маунт-Вернон, штат Айова, в конце свадьбы торжественно подожгли платья невест. Об этом сообщает Inside Edition.

После заключения брака 32-летняя Эйприл Чой (April Choi) и 28-летняя Бетани Бирнз (Bethany Byrnes) взялись за руки, а друзья поднесли к ним факелы. Шлейфы запылали, затем огонь поднялся выше. После этого девушки сбросили и потушили горящие платья.

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Невесты заранее подготовили трюк. Они надели специальные платья и запаслись огнетушителями. Кроме того, среди присутствующих были сертифицированный пиротехник и медик.

Обе девушки выступают в варьете-шоу и занимаются огнеглотанием. Согласно сайту Чой, она с детства изучала трюки с огнем и поставила несколько рекордов, попавших в Книгу рекордов Гиннесса: в частности, за самый громкий щелчок кнутом и самую высокую башню из дженги, построенную на единственном вертикальном блоке.

«Мы постоянно делаем всякие безумные и глупые вещи, — пояснила Чой. — Так мы не даем затухнуть пламени в наших отношениях». Она сочетает фаер-шоу и выступления с кнутом с работой инженером в компании Caterpillar, которая производит строительную технику.

В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и случайно задела им факел.

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