Киркоров поработал таксистом и узнал мнение россиян о себе

Филипп Киркоров в рамках видео, снятого вместе с тиктокером Даней Милохином, поработал таксистом и, спрашивая мнение своих пассажиров о себе, узнал, что о нем думают россияне. Видео есть на YouTube-канале Сбербанка.

В ролике показано соревнование между Киркоровым и Милохиным: работая на обычных профессиях, они состязались, кто из них больше получит чаевых. Киркоров должен был работать таксистом, а Милохин — курьером. Для того чтобы никто не узнал Киркорова, он надел маску и капюшон, а также говорил более низким голосом.

Первая пассажирка, которую подвез артист, сказала, что какое-то время Киркоров «ей очень нравился», а сейчас «ее взгляды поменялись». Она отметила, что у него есть «очень интересные песни», но новые ей не нравятся.

Второй пассажир сказал, что Киркоров — «шоумен», который везде лезет, «хочет быть в центре событий» и у которого «нет никаких принципов». Он также назвал певца «спорной» и «одиозной» личностью.

В итоге Киркоров обошел Милохина, заработав 5600 рублей чаевых. Ранее поп-исполнитель был замечен на съемочной площадке шоу «Маски» в наряде от Louis Vuitton за 515 тысяч рублей.



