Подсчитана стоимость нового наряда Louis Vuitton Филиппа Киркорова

Эксперт подсчитал стоимость наряда российского певца Филиппа Киркорова. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «НеМалахов».

Поп-исполнитель появился на съемочной площадке шоу «Маски», в котором он выступает в качестве жюри, в наряде модного дома Louis Vuitton. Его сфотографировали в ярко-желтой рубашке, к которой прикреплены объемные аппликации в виде детских игрушек, за 515 тысяч рублей. Помимо этого, он надел разноцветные брюки с монограммой того же бренда.

Образ музыканта дополнили различные аксессуары, а именно: бейсболка, очки, кольца и несколько колье. Киркоров попозировал с сумкой, выполненной в форме панды, стоимость которой составила 217 тысяч рублей.

В описании к фото певец отметил, что стилистом его наряда выступил Арсен Айрапетов, который работает с ним более пяти лет.

Ранее в марте Филипп Киркоров появился на публике в юбке, из-за чего вызвал споры в сети. Папарацци засняли его в длинной плиссированной юбке поверх брюк, а также жакете и белой рубашке в синюю полоску. Одни подписчики восхитились образом знаменитости, а другие обругали его одежду.