Нелепый дизайн вещи Louis Vuitton за полмиллиона рублей стал объектом насмешек

Нелепый дизайн вещи французского модного дома Louis Vuitton стал объектом насмешек в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о свитшоте синего цвета, к которому прикреплены 14 объемных аппликаций в виде детских игрушек, в частности, лягушки, фламинго, лобстеры, крысы, обезьяны, панды и другие животные. Отмечается, что стоимость вещи на сайте люксового бренда составляет 575 тысяч рублей.

Покупателей рассмешил дизайн свитшота, о чем они написали в Twitter. «Я просто могу взять детские игрушки и прикрепить их к кофте булавками», «Оказывается, свитер с детскими игрушками может быть таким дорогим», «Вещь выглядит так, будто ты попросил трехлетнего ребенка выбрать тебе наряд», «Это же шутка?», «Я могу сделать такой же за 10 долларов вместо восьми тысяч», — высказывались пользователи.

Ранее в феврале дизайнеры французского модного дома Louis Vuitton перепутали государственные флаги стран, использованные в качестве принта на одежде, и опозорились в сети. Бренд выпустил мужской свитер, вдохновленный национальным флагом Ямайки. Юзеры заметили, что марка выбрала для свитера зеленый, желтый и красный цвета в последовательности эфиопского флага вместо зеленого, желтого и черного, использованных на флаге страны.