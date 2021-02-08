Louis Vuitton перепутал флаги стран и опозорился в сети

Дизайнеры французского модного дома Louis Vuitton перепутали государственные флаги стран, использованные в качестве принта на одежде, и опозорились в сети. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, бренд выпустил в продажу мужской свитер стоимостью 1730 фунтов стерлингов (176 тысяч рублей), вдохновленный национальным флагом Ямайки. Пользователи социальных сетей заметили, что марка выбрала для свитера зеленый, желтый и красный цвета в последовательности эфиопского флага вместо зеленого, желтого и черного, использованных на флаге страны.

Юзеры пристыдили представителей модного дома за допущенную ошибку. «Такая крупная и дорогостоящая компания, как Louis Vuitton, не смогла провести нормального исследования», «Не могу не отметить, что очень важно распространять идею ценности разнообразия культур, а не просто использовать популярный символ в проектах модных компаний», «Вот, что мы ценим как ямайцы: цвета нашего флага — черный, золотой и зеленый. Они олицетворяют: чернокожее населения и трудности, с которыми сталкивается нация (черный), природные богатства и красоту солнечного света (золото), сельское хозяйство и надежду (зеленый)», — писали они.

В результате Louis Vuitton убрал вещь с сайта, однако, по информации издания, он до сих пор продается в японском интернет-магазине BuyMa. Представители марки пока никак не прокомментировали ситуацию.

В октябре 2020 года предпринимательница Кайли Дженнер тоже перепутала флаги стран и опозорилась. Она сообщила в своем Twitter-аккаунте дату запуска нескольких международных сайтов собственного косметического бренда Kylie Skin. Так, знаменитость поделилась ссылками, добавив к ним эмоджи в виде флагов соответствующих стран. Однако флаг, который Дженнер поставила рядом с австралийским сайтом, оказался неверным.