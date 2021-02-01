Мужчина воссоздал дорогую одежду Louis Vuitton с помощью подручных средств

Житель Китая воссоздал вещь люксового бренда за сотни тысяч рублей с помощью подручных средств и рассмешил пользователей сети. Информация появилась на портале Daily Star.

Как сообщает издание, в ассортименте французского модного дома Louis Vuitton появился жилет, дизайн которого напоминает накаченные воздухом подушки. В описании к вещи отмечается, что ее необходимо надувать с помощью специальных встроенных клапанов. На одежду нанесена монограмма марки. Ее стоимость составляет 2500 фунтов стерлингов (259 тысяч рублей).

Мужчина по имени Йе (Ye) решил повторить дизайн дорогого жилета, используя при этом дешевые материалы. За пять фунтов стерлингов (518 рублей) он приобрел воздушные подушки, которые кладут в посылки в качестве наполнителя. После этого китаец соединил их скотчем, повторяя форму жилета.

Публикация Йе развеселила пользователей сети. «Твой жилет выглядит ничем не хуже, а стоит в разы дешевле», «Это просто гениально. Ты нашел способ переработать упаковку», «Выглядит как спасательный жилет, ты плаваешь в нем?», «Господи, какой же смешной дизайн придумали в Louis Vuitton», — высказывались комментаторы.

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