Студент превратил фантики в платье в стиле XVIII века и прославился

Японский начинающий дизайнер превратил фантики в платье в старинном стиле и прославился в социальных сетях. На соответствующие пост и комментарии обратило внимание издание Medialeaks.

Студент факультета искусств под никнеймом Noky03 решил воссоздать платье фасона мантуя, которое особенно было популярно в Европе в начале XVIII века. Отмечается, что для упомянутой вещи характерны длинный шлейф и широкая пышная юбка.

Согласно материалу, для изготовления платья дизайнер использовал не ткань, а обертку из-под любимого печенья. Мужчина рассказал, что ему понадобилось 150 пачек рисового снэка Happy Tour и четыре тысячи фантиков, в которые была упакована каждая сладость. По его словам, съесть нужное количество печенья ему помогли друзья и члены его семьи.

Материалы по теме Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Как сообщает издание, во время работы студент не использовал скотч, а склеивал детали наряда, нагревая их. Таким образом ему удалось изготовить материал, имитирующий ткань. Японец объяснил, что решил дать фантикам вторую жизнь, поскольку покупателей интересует только еда, а от обертки они избавляются.

В своем Twitter-аккаунте Noky03 опубликовал фото платья ручной работы. Его пост стал вирусным и набрал больше семи тысяч комментариев. «Я просто поражен твоей креативностью», «Это просто невероятно!», «Вау, это же фантики любимого печенья моей бабушки», «Очень красиво», — высказывались пользователи.

В январе студентка изготовила модные наряды из пакетов и обрела популярность в сети. Ариэль Сидни (Arielle Sidney) стало скучно во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и она решила обучиться шитью. Она уже создала одежду из пакетов таких магазинов, как Walmart, Target, Vans и Trader Joe’s bags.