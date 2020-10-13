Невеста сшила белье для брачной ночи из свадебного платья матери и была обругана

Анонимная невеста сшила белье для первой брачной ночи из подвенечного платья матери и прослыла странной. Об этом сообщает The Sun.

Американка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она позирует в кресле в шелковом пеньюаре белого цвета. Сверху она накинула кружевной халат с поясом. При этом в руках девушка держит снимок в рамке: на нем запечатлены ее родители в день их свадьбы.

По словам невесты, для создания комплекта белья она использовала детали подвенечного платья матери, которое та выбрала на свое торжество. Уточняется, что героиня материала надевала белье, когда делала макияж и прическу утром в день свадебной церемонии, а также во время первой брачной ночи.

Пользователей сети возмутило решение виновницы торжества и они обругали ее в комментариях. «Тебе нужно к психиатру», «Моя мама разводилась пять раз, а значит я могу сделать пять нарядов для медового месяца, спасибо!», «Ты очень странная!» — высказывались они.

Ранее в октябре невеста заказала платье в интернете и рассмеялась от горя во время примерки. Меган Тейлор показала рекламный кадр наряда и снимок, на котором она примеряет платье. На фото видно, что наряд мал героине материала, а его крой значительно отличается от заявленного магазином.