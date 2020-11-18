Ценности
 
Последние новости
Ученый предупредил о новых последствиях перенесенного COVID-19 для организма
В Крыму начнут продавать картонные дизайнерские гробы
Стас Барецкий устроил дорожные разборки на месте ДТП
В доме бывшего соперника Лукашенко провели обыск
Ватикан начал расследование из-за лайка папы римского под откровенным фото
Нурмагомедов рассказал о следующем шаге
Переезд Трампа из Нью-Йорка поможет сделать жилье доступнее
Интерпол занялся поиском российского мажора после смертельного ДТП на Ferrari
Жители деревни сразились с огромным питоном ради спасения бездомной кошки
У российского экс-губернатора изъяли игровой центр за 111 миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Стилист Киркорова за два года накопил на квартиру в Москве и вызвал споры в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Арсен Айрапетов
Арсен Айрапетов
Фото: @arsenairapetov

В сети начали активно обсуждать зарплату стилиста певца Филиппа Киркорова Арсена Айрапетова после его заявления о покупке квартиры в Москве, на которую он заработал за два года. Соответствующая информация появилась в сторис его Instagram-аккаунта.

На своей странице Айрапетов отвечал на вопросы подписчиков, касающиеся стоимости его услуг. «Полная услуга — разбор, сбор, добрать все, что нужно (съезжу сам заберу вещи, привезу их, сделаю примерку) — 150 тысяч рублей», — ответил стилист. Так, опираясь на упомянутые цифры, журналисты российских СМИ принялись считать заработанные деньги и сопоставлять их со стоимостью недвижимости в столице.

Например, редакторы Telegram-канала «Только никому» подсчитали, что за указанный период звездный стилист мог заработать 3,6 миллиона рублей. «В Москве за такие деньги квартиру не купишь. Или кто-то нам что-то недоговаривает», — заключили они в посте.

Позже Айрапетов уточнил, что 150 тысяч рублей он получает только за разбор гардероба Киркорова. Помимо этого, он занимается стилизацией его выходов, обучением персонала бутиков. Также стилист работает с блогером Давидом Манукяном и занимается разработкой авторского курса по стилю.

В августе стало известно о бриллиантах за пять миллионов рублей на зубах Филиппа Киркорова в новом клипе «Ролекс». О подробностях роскошного гардероба певца рассказал стилист Арсен Айрапетов. По его словам, во время съемок на Киркорове был серебристый пиджак Balmain, который произведен всего в двух экземплярах. Помимо этого, артист появлялся в кадре в одежде Louis Vuitton, а на его зубы были надеты бриллиантовые грилзы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Киркоров поделился фото с отдыха в Греции в одежде Versace за сотни тысяч рублей
Киркоров показал фото в вещах Louis Vuitton на фоне роскошного отеля в Турции
Стало известно о бриллиантах за пять миллионов на зубах Киркорова в новом клипе
Ценности
Ценности00:0521 августа

Центр удовольствия

Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
15:3812 ноября

Мир между ОАЭ и Израилем отпраздновали выпуском часов за десятки тысяч рублей

13:5712 ноября

Иностранцев возмутили настоящие креветки на ногтях клиентки российского салона

12:4512 ноября

Врачей одели в мусорные пакеты для защиты от коронавируса

Ценности00:05 4 августа

«У нас девушке в приданое покупают спальню»

Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
11:2512 ноября

Женщина возненавидела свое лицо во время видеозвонков и решилась на подтяжку

10:0812 ноября

Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в бюстгальтере и взволновала фанатов

09:2112 ноября

Невесту подняли на смех за попытку продать неудачное платье за 200 долларов

Ценности00:01 8 июля

«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»

Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
21:3511 ноября

Девушка случайно напоила парикмахершу и осталась с «худшей прической 2020 года»

20:1411 ноября

Сбросившая 20 килограммов тучная актриса раскрыла трудности на пути к похудению

19:2111 ноября

Эротическую съемку на российском заводе для новогоднего календаря слили в сеть

Россия
Путину сообщили о критической ситуации с койками под COVID-19 в трех регионах
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Путину доложили о регионе с самой большой заболеваемостью по коронавирусу
«Водка уже не так популярна»
 
На «Портале поставщиков» зарегистрировалось уже 200 тысяч пользователей
«Это сразу же снимет стресс»
В России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Что думают о вакцине ученые и врачи?
Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России
Все материалы
Мир
Трамп уволил главу агентства кибербезопасности США за слова о честных выборах
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Бывший президент Польши поведал о заработках США на ссорах его страны с Россией
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Обама рассказал о своих муках из-за распада Сирии
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
В МИД ответили на вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Сбер вместе с правительствами Москвы и Подмосковья создаст «СберТройку»
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Стали известны потери России от нефтяной сделки
Дело против бывшего сенатора и банкира Глеба Фетисова закрыли
Давление цифры
Как digital гонит экономику из тени
COVID-19 нашли на упаковках продуктов из 20 стран
Все материалы
Силовые структуры
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Гражданин Икс
30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Раскрыты подробности гибели двух детей в московской квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о росте числа избежавших судимости россиян
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Бывшего главного криминалиста МВД России попросили посадить на десять лет
Все материалы
Наука и техника
«Приблизим час нашего торжества»
 
Все материалы
Спорт
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут
Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер
Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Представлен новый Subaru BRZ
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Все подробности о новом кросс-купе Infiniti
Представлен новый бюджетный кроссовер Renault
Путешествовать на Lamborghini? Мы это сделали. Снова
История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus
Audi рассказала о новинках для России
Уникальные модели Jeep, которые не стали запускать в серию
Внедорожники, которые рвутся в будущее, но не хотят расставаться с прошлым
Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
Все материалы
Дом
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы